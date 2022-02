E' Riccardo Pellegrino, alias Skin99, il volto nuovo nel draft del team Genoa Esports .22enne gioca a FIFA sin dalla giovanissima età, entrando nella TOP 200 al mondo nel 2021. Intervistato dal sito ufficiale rossoblù, si è dichiarato entusiasta di far parte parte di un club come il Genoa e non vede l'ora di iniziare.