Il proprietario della 777 Partners e del Genoa, Joshua Wander, ha parlato nel corso di un'intervista concessa ai media brasiliani all'indomani dell'acquisizione del Vasco da Gama da parte della sua holding anche del futuro del club rossoblù e della possibile retrocessione in Serie B: "Quando acquisti una squadra di calcio è possibile che i risultati non siano quelli che ti saresti aspettato. Ma questo non è esattamente il nostro obiettivo. Il nostro focus è su un progetto a lungo termine. Noi vogliamo costruire un club che si sappia autosostenere in Serie A per molti anni".



"In questi mesi - ha aggiunto Wander - oltre al capitale che abbiamo investito del club, abbiamo cambiato la gestione, la strategia, cercato nuove tattiche, costruito le fondamenta di un business che prima non esisteva. Tutti questi mattoni ci aiuteranno nel futuro. L’azienda sarà in una posizione in cui potrà sostenersi senza capitale aggiuntivo e questa è davvero la cosa più importante. Noi puntiamo a costruire un modello di business sostenibile, all'interno del quale la squadra possa anche vincere".