Un anno dopo il suo arrivo l'esperienza di Kelvin Yeboah al Genoa è già arrivata ai titoli di coda.



Ieri l'attaccante italo-ghanese si è sottoposto alle visite mediche preliminari alla firma sul contratto che lo legherà all'Ausgburg, club di bassa Bundesliga.



Il 22enne si trasferirà in Baviera in prestito semestrale con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Una formula che, come spiega stamane il Secolo XIX, permetterebbe eventualmente al Grifone di rientrare dell'investimento profuso lo scorso gennaio, quando il giocatore arrivò a titolo definitivo dallo Sturm Graz per 6,5 milioni.