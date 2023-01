Come anticipato lo scorso venerdì da Calciomercato.com, il futuro di Kelvin Yeboah sarà quasi certamente in Bundesliga.



Il 22enne attaccante italo-ghanese che il Genoa prelevò esattamente un anno fa dallo Sturm Graz per 6,5 milioni di euro è in procinto di salutare i rossoblù per accasarsi all'Augsburg, club tedesco in piena lotta per non retrocedere.



La società bavarese pare aver battuto la concorrenza di altri club tedeschi, raggiungendo con il Grifone l'accordo per il trasferimento del ragazzo in prestito con la possibilità di riscattarne interamente il cartellino al termine dell'attuale stagione.