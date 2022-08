L'uomo del momento in casa Genoa è senza dubbio Kelvin Yeboah.



Il giovane italo-ghanese è salito alla ribalta grazie alla rete, la sua prima in Italia, che ha permesso al Grifone di espugnare Venezia nella notte di Ferragosto: "Il gol è stata una scarica di adrenalina arrivata in un momento difficile - ha raccontato il giocatore a Repubblica - E' stato un gol molto importante per me ma soprattutto per la squadra".



Una rete festeggiata mimando il gesto della tazzina di caffè, un rito che Yeboah si è portato appresso dalla sua esperienza in Austria: "Lo devo a un vecchio amico austriaco - ha rivelato - Quante tazzine quest'anno? Spero il più possibile. Un numero specifico è difficile darlo, ma spero di segnare gol decisivi che serviranno al Genoa per fare i tre punti".



Il classe 2000 ha infine parlato anche di zio Anthony, indimenticato bomber degli anni '90: "Ho preso il 21 di numero di maglia perché era quello che lui aveva a Leeds e all'Eintracht. Spero mi porti fortuna. Nella nostra famiglia abbiamo il calcio nel sangue, tutti ci giochiamo. Da mio zio ho imparato la tenacia. Pur venendo da un periodo difficile della sua vita è riuscito a fare grandissime cose e ancora oggi mi dà molti consigli".