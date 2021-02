Tra i tanti rivitalizzati della cura Ballardini in casa Genoa c'è anche Miha Zajc.



Da quanto il tecnico romagnolo si è seduto sulla panchina del club rossoblù, infatti, lo sloveno sembra aver dato una svolta netta ad una stagione che prima era stata decisamente negativa, collezionando tre assist ed un gol: “E’ cambiato tanto col nuovo mister - ha raccontato al Secolo XIX - Adesso io e la squadra siamo più efficaci, facciamo più gol e io faccio più assist. Sono molto contento, rifornire i miei compagni mi piace perché mi consente di dare il massimo alla squadra. Anche se come prima cosa preferirei fare gol direttamente io...”.



L’ex centrocampista dell’Empoli ha poi parlato di cosa l’abbia spinto a ritornare quest’estate in Serie A dopo averla lasciato per un anno e mezzo: “Volevo tornare in Italia perchè qui ho giocato il mio calcio migliore e poi qui mi trovo veramente bene. Perciò sono contento di essere arrivato al Genoa che è un grande club, con dei grandi tifosi".