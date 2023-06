Lunga intervista stamane sulle colonne de Il Secolo XIX per il presidente del GenoaTra i temi affrontati dal numero uno rossoblù ci sono anche le molte novità che la dirigenza sta elaborando in vista della nuova stagione: "Sono tutti al loro posto a lavorare: c'è grandissimo fermento - ha dichiarato Zangrillo - È chiaro che i tifosi sono attenti al mercato, a chi compreremo e a che tipo di squadra faremo. È anchee passo dopo passo. Tra l’altrovera scoperta dell’anno scorso,che ha una certa assonanza con il termine zuena che in dialetto genovese significa giovane".Tra gli obiettivi della società anche quello di riportare il Grifone ad avere un ruolo importante nel panorama del pallone nostrano: "I nostri sostenitori sono al sesto, settimo posto in Italia e si collocano dove il Genoa merita di stare: ora tocca a noi colmare questo gap.. Noi è lì che dobbiamo accomodarcidobbiamo fare in modo che chi siede lì non senta di occupare il posto sbagliato. Per ora non ho uno slogan ma mi viene in mente la parola orgoglio: sono orgoglioso di rappresentare il Genoa quando vado in Lega a prescindere dal qual è il posto".Zangrillo ha infine espresso parole di affetto sincero per Silvioscomparso lo scorso 12 giugno e del quale è stato per anni amico e medico personale: "È stato un momento difficile, qui non c'entra la politica, la destra o la sinistra. È la prima volta che ne parlo e lo faccio con molto rispetto.