Dopo aver mantenuto la promessa da lui stesso coniata dodici mesi fa dell'Only 1 Year, riportando effettivamente il Genoa in Serie A in appena un campionato, Alberto Zangrillo ora alza l'asticella, proiettandosi verso i nuovi traguardi del Grifone.



"Se la promozione è stata possibile - ha dichiarato il presidente rossoblù al Secolo XIX - vuol dire che c'è qualcosa di solido. Ora bisogna pensare a come costruire qualcosa che sia in linea con le aspettative del Genoa, una dimensione internazionale come la sua proprietà".



Intenzioni ambiziose quelle del numero uno rossoblù, il quale tuttavia dimostra di conoscere le difficoltà che il percorso tracciato potrebbe incontrare: "Dobbiamo muoverci con attenzione. Il calcio sta cambiando e noi dobbiamo tornare a essere protagonisti".