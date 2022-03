"Credo pienamente, con tutto me stesso, alla salvezza". Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha parlato così a Il Secolo XIX: "Arrivati a questo punto la Serie B sarebbe una grande sconfitta, bisogna fare di tutto per evitarla. Chiedo a tutti, soprattutto ai ragazzi, di credere fermamente che noi rimarremo in A. Se per assurdo ciò dovesse accadere, perché il calcio è il calcio, noi abbiamo dei fondamentali che non ha nessun altro".