E' un Alberto Zangrillo comprensibilmente raggiante quello che a fine gara ha commentato la rimonta vincente del suo Genoa sulla Juventus. “Avrei voluto affrontare i minuti finali con leggerezza - ha ammesso il presidente rossoblù ai microfoni di Sky Sport - ma in realtà ero in uno stato che non riesco a descrivere. Questa vittoria è quella di una squadra che deve continuare a crederci. Sono contento che abbia segnato Mimmo, perché era in credito con la fortuna e anche con se stesso e perché per lui è stata una settimana davvero dura. Nelle prossime due settimane dobbiamo soffrire con umiltà. E se non dovessimo raggiungere l’obiettivo, avremo comunque gettato le basi per qualcosa di positivo che dobbiamo alla nostra gente”.



A proposito di gente, il pubblico del Ferraris è stato ancora una volta incredibile per come ha incitato la squadra anche nei momenti più bui della gara: “Abbiamo un pubblico straordinario, da Champions - ammette ancora Zangrillo - E' per loro che dobbiamo cercare di colmare il divario. La squadra ha risposto bene, straordinariamente fino all’ultimo. Facendo le giuste proporzioni, mi ha ricordato la recente partita del Real. E quindi è anche per quello che ci ho creduto fino all’ultimo. Dobbiamo stare con i piedi per terra, tutte le volte che abbiamo pensato di vivere troppo leggeri poi l’abbiamo pagata".