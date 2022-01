Nell'ultimo giorno del 2021 il neo-presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha voluto rivolgere il proprio personale augurio in vista del nuovo anno ai tifosi rossoblù: "Come genoani qualche richiesta da fare all'anno nuovo la abbiamo - ha dichiarato il professore a TeleNord - ma io non sono abituato a promettere cose che non posso mantenere. Però non posso certo rimangiarmi nulla di quanto detto da quando sono presidente, ovvero che ce la stiamo mettendo tutta per non deludere le attese e iniziare un percorso di serenità calcistica".



Zangrillo si è poi rivolto direttamente al popolo rossoblù: "Vi abbraccio tutti, con la speranza di tornare tutti allo stadio, con una capienza al 100 percento per vivere un'esperienza che noi genoani sappiamo far divenire irripetibile".