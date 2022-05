Più che un'idea, una suggestione. Per molti addirittura un sogno.Nella marea di ipotesi e di nomi accostati negli ultimi giorni al Genoa e alla sua panchina ce n'è uno che non può passare inosservato né lasciare indifferenti: è quello del mai dimenticatoLe voci attorno ad un possibile Gasp-ter alla corte del Grifone si fanno sempre più insistenti, alimentate anche dalle crepe che sembrano emergere nel rapporto fra il tecnico piemontese e l'Atalanta. Malgrado la retrocessione in Serie B appena certificata,A lui il professore si vorrebbe affidarsi per tentare non solo l'immediata risalita in Serie A ma soprattutto per gettare le basi del Genoa che verrà.La realtà però è un po' diversa e non sempre collima con i sogni. Ammesso e non concesso che davvero l'avventura tra il tecnico di Grugliasco e la Dea sia giunta ai titoli di coda appare assai difficile immaginare un doppio salto all'indietro, dal punto di vista sportivo, per chi fino a pochi mesi fa era protagonista nei principali templi calcistici d'Europa.Il calcio tuttavia spesso, anche se sempre meno, sa regalare clamorosi colpi a sorpresa. Chissà che il prossimo non possa essere la realizzazione del sogno del presidente Zangrillo. E di tanti tifosi genoani.