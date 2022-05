Le strade dell'Inter e di Ivan Perisic sembrano sempre più lontane.

L'ipotesi che a fine stagione l'esterno croato possa lasciare i nerazzurri definitivamente aumenta di giorno in giorno, alimentata anche dalle recenti dichiarazioni non proprio concilianti espresse dal giocatore, deluso da un accordo per il rinnovo di contratto non ancora arrivato.



L'Inter dal canto suo sembra ormai rassegnata a perdere il vicecampione del mondo e sta sondando il mercato alla ricerca di possibili sostituiti. Tra essi uno dei nomi che più intrigano Marotta e soci è quello di Andrea Cambiaso, 22enne laterale sinistro del Genoa.



Con la retrocessione in B del Grifone e con un contratto in scadenza a giugno 2023, Cambiaso sembra destinato a lasciare già quest'estate il club in cui è cresciuto. E l'Inter pare disposta ad offrirli l'opportunità di restare in Serie A. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport.