Ai microfoni di Sky Sport l'esterno del Genoa Davide Zappacosta ha parlato della gara che attende domenica i rossoblù in casa della Juventus: "Sfida molto stimolante ma difficile. La stiamo preparando come tutte le altre partite, non bisogna mai cambiare. Abbiamo ancora un paio di giorni, cercheremo di arrivare preparati al 100% alla partita. Chiesa? Sicuramente Federico sta facendo molto molto bene, è in fiducia, gioca con molta personalità. E’ pericoloso ma non possiamo pensare solo a lui, la Juve ha tanti campioni e dobbiamo arginare tutta la squadra. Solo con il lavoro di squadra possiamo fare risultato".