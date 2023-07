Potrebbe nascere un asse di mercato tra Genoa e Pescara.



Se i liguri hanno da tempo messo nel proprio mirino il talento tunisino degli abruzzesi, Hamza Rafia, ora anche un gioiellino rossoblù sembra entrato nella sfera di interesse della società biancazzurra.



Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport Zdenek Zeman vorrebbe portare in riva all'Adriatico Federico Accornero, attaccante classe 2004 cresciuto nel vivaio del Grifone e che nell'ultima stagione ha fatta il suo esordio tra i grandi in Serie B.



Chissà che il reciproco interesse non possa quindi sfociare in un'unica trattativa che soddisfi richieste ed esigenze di tutte le parti in causa. Quelle delle due società, ovviamente, ma anche quelle dei due giocatori che avrebbero entrambi modo di crescere seppur in ambiti differenti.