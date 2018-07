I desideri espressi da Davide Ballardini un paio di mesi fa per ora sono stati esauditi. All'indomani dell'ultima gara di campionato il tecnico rossoblù affermò infatti di voler arrivare al raduno di luglio con l'ottanta per cento della squadra pressoche già definita. Un obiettivo pienamente raggiunto, soprattutto grazie agli importanti innesti inseriti in organico nell'ultima settimana.

Nonostante le partenze eccellenti di Perin e Izzo e in attesa di capire quale sarà il destino Diego Laxalt, il Genoa 2018/2019 sembra già avere una sua metà fisionomia che gli ultimi colpi ancora in serbo potranno contribuire a modellare ma non certo a stravolgere.



MERITI E SENSAZIONI - Ad un mese dal via ufficiale della stagione le sensazioni sono quelle che stia nascendo davvero un bel Grifone ed il merito, oltre che del tecnico Romagnolo al quale per la prima volta viene affidato il compito di guidare la squadra fin dalla preparazione estiva, è anche di un grande conoscitore del calcio nostrano come Giorgio Perinetti. Ma se il DG e l'allenatore sono arrivati e rimasti a Genova e possono permettersi di lavorare seguendo i propri dettami, una parte di ricoscenza non può non essere rivolta anche a chi ha permesso loro di essere qui.



QUEL CHE E' DI CESARE - Un anno fa di questi tempi l'argomento principale era l'addio di Enrico Preziosi. Dodici mesi dopo quelle voci sembrano essersi definitivamente sopite, anche se la società resta formalmente ancora in vendita, mentre altrettanto non si può dire riguardo alle critiche e alle perplessità di tanti tifosi nei confronti del Joker. Preziosi negli ultimi anni ha fatto molto per farsi malvolere dal popolo rossoblù ma bisogna anche rendergli atto di non aver mollato la nave in balia di se stessa come invece sta accadendo ad altre realtà non troppo distanti da qui. Se sta nascendo un bel Genoa insomma un po' di merito va dato anche a colui al quale spetta l'ultima parola. Anche se poi, come al solito, gli unici veri giudici saranno sempre e soltanto quel rettangolo verde e quella sfera colorata che riempie da anni i nostri fine settimana.