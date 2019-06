Dopo l'ennesimo weekend di attesa e trepidazione per i tifosi del Genoa inizia una settimana che dovrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del grifone sia a livello societario che tecnico.



Per quanto riguarda la panchina l'addio a Cesare Prandelli sembra ormai questione di ore. Nonostante un contratto in scadenza tra un anno esatto e il desiderio palesato direttamente ai vertici dirigenziali rossoblù una decina di giorni fa, l'avventura dell'ex selezionatore azzurro sulla panchina genoana sembra essere al capolinea. A scrivere la parola fine ci penserà Enrico Preziosi in persona incontrando Prandelli e magari definendo con lui una buona uscita che interrompa il rapporto con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto. Il posto del tecnico bresciano verrà preso da Aurelio Andreazzoli con il quale è già stato raggiunto un accordo per le prossime due stagioni. Ben più incerta appare invece la situazione societaria. Oggi Preziosi dovrebbe ricevere in maniera ufficiale l'offerta d'acquisto del club avanzata da un fondo d'investimento americano di cui non si conosce ancora il nome né la potenza economica. Non è la prima volta che qualcuno bussa alla porta del Joker con l'intenzione di subentrargli nella stanza dei bottoni rossoblù. Ma ogni volta le proposte, spesso dopo mesi di estenuanti tira e molla mediatici, sono sempre state rispedite al mittente. In questo frangente però qualcosa sembra diverso. L'aria che si respira attorno a questa trattativa ancora tutta da costruire non appare la stessa che aleggiava in precedenza. Piccoli segnali. Spifferi appena percettibili, che tuttavia lasciano pensare che questa volta il finale della storia potrebbe essere differente.