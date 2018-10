Tra tutti gli sport di squadra il calcio è forse l'unico in cui non esistono pronostici scritti in partenza. Anche la formazione più forte può saltuariamente incappare in qualche sorprendente caduta di fronte ad un avversario nettamente inferiore. Eppure negli ultimi anni questa regola sta venendo sempre meno, e di partite dal pronostico chiuso se ne vedono purtroppo sempre di più.Il campionato italiano ovviamente non fa eccezione, anzi. Ad esempio uscire indenni dallo Juventus Stadium più che una speranza è diventata ormai una chimera per qualsiasi formazione. Figuriamoci per un Genoa in piena crisi di identità dopo il terremoto che la scorsa settimana si è inghiottito Davide Ballardini facendo riaffiorare Ivan Juric. Non che con il tecnico romagnolo le speranze di far punti a Torino sarebbero state molto più alte. Tuttavia oggi quegli esigui punti percentuali che esistevano fino a qualche giorno fa sembrano essersi ulteriormente ristretti.E allora visto che pensare di far risultato sabato pomeriggio all'Allianz Stadium appare come un inutile sforzo di velleità, anche pensando ai futuri impegni che attendono il Grifone nelle prossime settimane, la trasferta in casa dei Campioni d'Italia può assumere un solo significato quello di far proseguire la corsa di Kris Piatek verso il grandioso record di Gabriel Omar Batistuta.Se evitare la sconfitta appare come una missione impossibile anche per Tom Cruise, continuare a tenere il Genoa sulle prime pagine dei giornali e invece un'impresa sicuramente più fattibile. A questa dovranno puntare Criscito e compagni per dare un senso al loro viaggio in terra sabauda. Se poi per una volta gli dei del calcio guardassero tutti verso la Lanterna...