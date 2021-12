C'è un unico motivo per cui questa mattina un genoano si può svegliare con un timido sorriso sulle labbra. È il sapere che a gennaio manca sempre meno.



Dopo l'ignominioso derby straperso meritatamente ieri sera, le residue speranze di salvezza del popolo rossoblù non possono che essere riposte in un mercato di gennaio mai così invocato. La stracittadina ha confermato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, come questa squadra sia stata costruita malissimo in estate e che necessiti di una corposa ristrutturazione in inverno. Certo, non sarà un compito semplice poiché malgrado le palanche questa volta non manchino quelle da sole non bastano per garantire una risalita in classifica che ad oggi appare credibile come una fontana nel Sahara.



Chissà se Andriy Shevchenko ieri sera prima di addormentarsi (ammesso e non concesso che ci sia riuscito) avrà ripensato ai motivi che l'hanno indotto a sedersi sulla panchina più antica d'Italia. Il giorno della sua presentazione ufficiale l'ucraino ammise che a spingerlo ad accettare l'offerta del Genoa a Stelle&Strisce erano state le garanzie fornitegli dalla dirigenza. Parole ribadite ieri sera nel post-gara da Josh Wander che tra poche settimane dovranno necessariamente assumere sostanza. Nella speranza che il loro concretizzarsi non arrivi ormai troppo tardi.



Nel frattempo al buon Sheva e al tifoso rossoblù non resta che contare i giorni che mancano all'anno nuovo. Che in fondo non sono poi così tanti...