L'incantesimo è finito.



La lunga luna di miele che ha accompagnato per quasi due mesi il Genoa e Alexander Blessin sembra essere ormai terminata. L'idillio composto da bel gioco e buoni risultati che ha contraddistinto le prime settimane del Grifone tedesco è ormai un ricordo culminato con la vittoria sul Torino ed evaporato con la fine dell'inverno. Da allora in poi la squadra tignosa ed aggressiva che non mollava un centimetro agli avversari sembra essere del tutto scomparsa.



Surclassato a Verona, umiliato dalla Lazio e affossato anche da un Milan tutt'altro che trascendentale, il Grifone ha smesso di camminare proprio nel momento in cui avrebbe dovuto iniziare a correre. Ciò che più preoccupa non sono tanto le tre sconfitte in serie, per quanto gravissime vista la necessità di punti, quanto l'involuzione caratteriale e di gioco di un collettivo che sembra aver nuovamente smarrito se stesso.



Certo, il campionato è ancora aperto ma non per meriti propri. E vincendo le prossime due il Genoa tornerebbe clamorosamente in corsa per un posto al sole. Tuttavia non sfruttare l'ennesima opportunità offerte dal destino sarebbe uno spreco inaccettabile e ciò che ne deriverebbe la più giusta delle conseguenze.