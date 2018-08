Il calcio estivo, oltre che a servire ai tecnici per testare il proprio organico, spesso consente ai tifosi di alimentare sogni ed illusioni in vista dell'imminente stagione.

La visione onirica che stanno compiendo in queste settimane i sostenitori del Genoa ha un nome ed un cognome: Krzysztof Piatek.



GOLEADOR - Le valanghe di gol realizzate dal centravanti venuto dall'est nella prestagione rossoblù fanno sperare che dopo un paio di stagioni di vacche magre il Grifone abbia finalmente ritrovato un bomber vero in grado di raccogliere la pesante eredità dei tanti illustri colleghi che l'hanno preceduto all'ombra della Lanterna. Le qualità messe in luce da Piatek sono sicuramente importanti, come testimoniano gli 11 centri già realizzati fino ad oggi. Reti arrivate in tutte le maniere: di testa, di piede, di rapina, su rigore, sfruttando gli assist dei compagni oppure finalizzando in prima persona. Certo, gli avversari incontrati non sempre sono stati all'altezza delle rivali che il Genoa avrà sul proprio cammino nel corso del campionato. Eppure il fatto c'è il polacco veda così bene la porta è una prerogativa naturale, quasi innata, soprattutto se rapportata con il rendimento avuto nel corso delle stesse amichevoli dai colleghi di reparto.



PRUDENZA - Prima di fare voli pindarici è però opportuno tornare con i piedi ben saldi sulla terra. Occorre infatti ricordare come i sogni di mezza estate non sempre assumono materia quando i 90 minuti mettono in palio punti veri. Piatek ha mostrato qualità indiscutibili ma prima di ergerlo a nuovo fenomeno rossoblù, come in tanti purtroppo stanno già facendo in queste ore, occorre attendere esami ben più probanti. Il difficile per lui deve ancora arrivare e solo la Serie A decreterà se davvero le impressioni di luglio si riveleranno azzeccate. Tuttavia se è vero che il buongiorno si vede dal mattino forse non è poi così sbagliato guardare al futuro (per una volta) con un certo ottimismo.