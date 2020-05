Il calcio moderno fa schifo a tutti perché pensa solo ai soldi. Questo almeno è il messaggio che si evince sentendo i commenti degli amanti del pallone da salotto o leggendo i comunicati delle tifoserie organizzate., da chi frequenta regolarmente lo stadio a chi sostiene la propria squadra del cuore dal divano. Un mantra che in periodi di incertezza come quello che stiamo vivendo, anche a livello calcistico, sembra aumentare d'intensità. Ad ascoltare il coro di voci che si leva da ogni latitudine dello Stivale pare che nessuno voglia tornare in campo, a parte i club. E tra loro neppure tutti sembrano convinti.Dietro a questa decisione gli ultras ci vedono soltanto mere motivazioni economiche, e in effetti tutti i torti non li hanno. Del resto che uno stop prolungato provocherebbe una voragine nelle casse del sistema-calcio nazionale non è affatto un mistero.Molti però non sembrano rendersi conto chenontanto le star del pallone o i loro dirigenti bensìPer quanto dorato e privilegiato il mondo delle società di calcio non è una bolla autoreferenziale composta da venticinque ragazzotti in brache corte, da un paio di tecnici e da una manciata di dirigenti milionari. In ogni club lavorano centinaia di persone. Gente comune che i riflettori dei palcoscenici televisivi non li ha mai visti e non dispone di conti bancari a cinque zeri. Sono giardinieri, autisti, massaggiatori, magazzinieri, segretari, commerciali. Persone che come tutti gli italiani hanno trascorso gli ultimi due mesi a casa, nella maggioranza dei casi senza percepire un euro.A loro nessuno sembra pensare mai.In fondo è proprio vero che il calcio moderno è un mondo privilegiato. Anche nelle polemiche.