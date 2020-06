Manca ancora qualche ora prima di rivedere in campo il Genoa.



Cento e passa giorni dopo l'ultima volta, domani sera il Grifone farà la sua riapparizione su un campo di Serie A. Ad attenderlo un avversario tutt'altro che morbido, quel Parma per cui il campionato è già ripreso l'altro ieri con il pareggio in casa del Torino. E proprio la sfida del capoluogo piemontese ha rappresentato in qualche modo un ritorno all'agonismo anche per Criscito e compagni. Da quando il campionato è ripartito infatti, pur non scendendo in campo, i ragazzi di Nicola hanno avuto ugualmente modo di tenere altissima la propria attenzione, rivolgendola verso gare che li coinvolgono molto da vicino.



Il primo esempio, come detto, è stato proprio lo scontro tra il toro e i ducali, e non solo perché questi ultimi saranno i primi avversari del post-covid. L'1-1 maturato nell'ex Stadio Olimpico ha di fatto certificato il coinvolgimento dei granata nella corsa salvezza. La truppa di Moreno Longo vanta infatti adesso appena 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto, attualmente occupato proprio dal Genoa in coabitazione con il Lecce. Lecce che sarà il prossimo osservato speciale dei rossoblù.



I salentini torneranno in campo questa sera ospitando il Milan al Via del Mare. Inutile sottolineare da che parte soffierà il tifo dei genoani. Nel frattempo ieri sera è scesa in campo anche la Sampdoria, altra rivale diretta nella corsa per non retrocedere. La sconfitta nel Meazza nerazzurro ha cristallizzato il punto di vantaggio dei blucerchiati nei confronti dei cugini. Un piccolo mattone che con 12 turni ancora da disputare e diversi scontri diretti non può certamente tranquillizzare Claudio Ranieri. Per la gioia viceversa del Grifone che in attesa di diventare protagonista non può certo dire di annoiarsi facendo da spettatore.