Quasi un quarto di secolo fausava una metafora calcistica per spiegare quanto nella vita serva essere concreti. Una frase, la sua, entrata nel parlato comune e spesso abusata da chi si trovava a raccontare le difficoltà realizzative di una squadra. Proprio come il Genoa che malgrado un gioco propositivo e generoso continua a fare una tremenda fatica a segnare.Ieri contro l'Empoli, di cui 8 nello specchio della porta più uno respinto dalla traversa, per scardinare la rete della seconda difesa più perforata di A. Il Genoa ci ha provato in tutti i modi. Con azioni manovrate, con tiri da fuori, con cross da ambo le fasce, su calcio piazzato. Il risultato è stato però quello che si leggeva sul tabellone a fine partita: zero.Un dato significativo che va al di là dei pur evidenti torti arbitrali subiti anche ieri. Numeri che esplicano alla perfezione tutte le difficoltà di una squadra costruita male in estate e rappezzata alla bene e meglio in inverno.Come si è detto tante volte,Ma non essendo Padre Pio non è ancora hai uscito a colmare anche l'ultimo gap. Che poi è anche quello più importante. Perché per salvarsi bisogna vincere e per vincere bisogna segnare. E il Genoa questo non lo sa ancora fare. Per dirla alla Max Pezzali: "È La dura legge del gol. Fai un gran bel gioco però" se non segni alla fine esultano gli altri..."