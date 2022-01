Rivoluzione doveva essere, rivoluzione sarà. E ben più ampia e radicale di quanto ci si potesse aspettare.Il tanto programmato cambio di vento che riguarderà il Genoa nel mese di gennaio quasi certamente non porterà novità soltanto all'organico. Dopo l'ignominiosa sconfitta subita ieri sera dallo Spezia,Il KO con gli spezzini appare come la classica goccia che fa traboccare un vaso ormai colmo. Il punto di non ritorno diSalvo clamorosi, e francamente anche poco comprensibili, ripensamenti dell'ultima ora giovedì sera in Coppa Italia contro il Milan non ci sarà quindi la coppia di ex rossoneri a guidare il Grifone. Del resto i numeri collezionati dal duo Sheva-Tassotti sono impietosì e non lasciano spazio a interpretazioni.Di gran lunga il peggior bilancio del periodo tra tutte le formazioni d'Italia. E mentre il tempo scorre inesorabile, la zona salvezza si allontana sempre di più.Più che le disastrose statistiche, ciò che più gioca a sfavore della gestione Sheva, pure al netto di tutte le attenuanti del caso, è la. In questi due mesi il Genoa non solo non ha migliorato la propria situazione di classifica ma è riuscito addirittura a peggiorare il proprio modo di stare in campo. Impresa difficile da pensare a inizio novembre, quando tutti (compreso il sottoscritto) criticavano giustamente Ballardini. Eppure il Grifone dall'accento dell'est ci è riuscito, rendendo nei fatti impossibile anche solo pensare a qualcosa diverso da un nuovo avvicendamento al suo timone.Addossare tutte le colpe sulle spalle di Shevchenko sarebbe ingiusto oltre che ingeneroso. E' chiaro che le responsabilità di questa situazione non sono tutte dell'allenatore e che un esame di coscienza collettivo sia doveroso. Però il mestiere dell'allenatore comporta anche questo genere di oneri.. Quando la pezza si rivela peggiore del buco, o si buttano via tutti i calzoni oppure si prova a rimediare con un'altra pezza. Non sarà la soluzione più bella ma di sicuro è l'unica che potrebbe funzionare., forse accettando a cuor leggero un'impresa più difficile di quanto immaginasse. Fatto sta che se si vuol cullare ancora qualche misera speranza di salvezza non si può non cambiare nuovamente.(o chi per lui). Ma con il senno di poi sono bravi tutti. Compreso chi scrive...