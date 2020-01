Ad un passo dalla storia. Anzi ad 11 metri. Ancora una volta il Genoa non riesce ad infrangere il tabù Coppa Italia, fermando la sua corsa prematuramente e vedendo svanire sul più bello l'ipotesi di tornare dopo quasi 30 anni nei quarti di finale della competizione tricolore.



Mai come questa volta il traguardo è stato vicino, ma alla fine la beffarda lotteria dei rigori ha punito i rossoblù. Un epilogo amaro, che tramuta in ghigno quello che poteva essere un sorriso. Eppure, come sottolinea giustamente Davide Nicola, i motivi per essere ottimisti della serata torinese non mancano. Forse perché sceso in campo con la testa sgombra o forse perché davvero i dettami del nuovo tecnico cominciano a far presa sui suoi discepoli, per la prima volta dopo tanto tempo si è rivisto un Grifone degno del suo nome. Una squadra compatta, attenta e vogliosa anche se ancora troppo poco cattiva sottorete. Indicazioni comunque utili per il mister rossoblù atteso adesso da altre sfide, ben più importanti della snobbatissima coppa nazionale.



Perché è bello guardare gli annali e pensare di poterci scrivere sopra il proprio nome però in questo momento ciò che più conta è un attualità chiamata campionato che vede il Grifone annaspare per non cadere nel baratro della Serie B. E allora se proprio si deve pensare ad un'impresa che passi alla storia del club più antico d'Italia non vi sono dubbi su quale essa possa essere. Per raggiungere la proverbiale quota 40, sinonimo quasi certo di salvezza, il Genoa dovrà portare a casa nelle prossime 20 gare altri 26 punti, praticamente il doppio di quanti collezionati fino ad oggi. Un'impresa ardua anche solo da immaginare se si pensa alla squadra vista fino ad oggi. Ma se davvero si riuscisse a compierla allora sì che si scriverebbe una nuova bella pagina del lungo romanzo rossoblù. E dopo ieri sera qualche speranza in più di riuscirci oggettivamente c'è...