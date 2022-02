Sì lo so, con le supposizioni non si va da nessuna parte. E soprattutto non si può riscrivere la storia. Però il chiedersi dove sarebbe oggi il Genoa se Alexander Blessin fosse arrivato prima è una pretesa legittima e condivisa da molti.



Giunto a Pegli da perfetto sconosciuto, nello scetticismo generale, il tecnico renano sta dimostrando di poter dire la sua anche nel nostro calcio. Quella che sembrava una tendenza generale è stata confermata ieri sera, al cospetto dei campioni d'Italia. Certo, l'Inter vista al Ferraris non era proprio nel suo abito migliore. Malgrado ciò il Grifone ha fatto la sua gara, provando addirittura a vincerla. E con un pizzico di fortuna dalla sua avrebbe anche potuto farlo. Cosa impensabile fino ad una manciata di settimane fa.



Lo 0-0 contro i nerazzurri è un risultato ottimo, anche per via della prestazione da cui è scaturito. Ma se in altri tempi sarebbe stato giustamente festeggiato come una mezza vittoria, oggi la posizione dei rossoblù non consente questo lusso. La salvezza resta infatti un miraggio, soprattutto se si continua a rinviare l'appuntamento con i tre punti. Anche per questo tuttavia ciò che è riuscito a fare Blessin è qualcosa di sorprendente e inaspettato. Il più grande merito dell' ex allenatore dell'Ostenda è l'aver ridato carattere e identità ad una squadra che non ne aveva. Può sembrare una cosa da poco ma chi ha visto il Grifone giocare fino a un mese fa sa benissimo che non lo è affatto.



Probabilmente è tardi per continuare a cullare speranze di salvezza. Ma se non altro questo Genoa ha ridato alla sua gente la voglia di farsi gustare, senza aspettarsi nulla dalla classifica. Se puoi dovesse arrivare qualche piacevole sorpresa sarebbe certamente bene accetta. Però si sa, che con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Anche se...