Genoa-Inter 0-0



Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic (8’ st Cambiaso; 16’ st Calafiori), Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson (38’ st Rovella), Melegoni, Portanova (38’ st Amiri); Yeboah (16’ st Kallon). All: A. Blessin.



Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio (42’ st Caicedo), De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (38’ st Vecino), Brozovic, Calhanoglu (28’ st Vidal), Perisic (38’ st Di Marco); Dzeko, Sanchez (28’ st Martinez). All. S. Inzaghi.



Arbitri: D. Chiffi di Padova. Assistenti: Prenna – Vecchi. IV uomo: Colombo. Var: P.S. Mazzoleni. Avar: Tolfo



Ammoniti: 9’ st Perisic (I), 27’ st Blessin (all. G), 29’ st Ostigard (G),

Recupero: 0’ pt; 5’ st.

Spettatori: 14.314.