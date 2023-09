O se preferite dalle stelle alle stalle in meno di una settimana.. Un'altalena di sentimenti che oscillano da un estremo all'altro dello spettro emozionale umano. Una dicotomia talmente esasperata da rasentare le più gravi forme di bipolarismo. E così dal sabato che profuma d'Europa, grazie al bel pareggio con i campioni d'Italia, al venerdì che odora di retrocessione, dopo una sconfitta in casa di una diretta concorrente, il passo è minimo. Questo malgrado si sia soltanto alla quinta tappa di una maratona lunghissima nella quale nessun partecipante ha ancora espresso i suoi reali valori.Il tifo del resto è materia emotiva e irrazionale. Un sentimento guidato più dalla pancia che dalla testa. E quindi, in quanto tale, soggetto a inevitabili sobbalzi d'umore e aCiò che spesso manca a chi ha un pallone al centro del cuore è la pazienza e la serenità per attendere la maturazione dei frutti seminati.e che in estate è cambiata tantissimo. Il Grifone visto a Lecce è sembrato la copia forse perfino imbruttita di quello ammirato (si fa per dire!) a Torino prima della sosta. Una squadra molle, incapace di far gioco, impaurita dall'avversario di turno e guardinga al limite del lecito. Un atteggiamento che (forse) sarebbe stato accettabile soltanto se dall'altra parte del campo ci fosse stata l'Olanda di Crujyff o il Brasile di Garrincha e che non si può giustificare soltanto con l'ingenua espulsione di Martìn. La quale per inciso appare più un'aggravante che un'attenuante. Ma il Via del Mare non è l'Amsterdam Arena, né il Maracanà. Eppure il Genoa è sceso in Salento con la speranza di chi considerava lo 0-0 l'unico risultato raggiungibile. Un errore imperdonabile, prontamente punito dal Lecce e anche un po' dalla malasorte. Un errore che, come sempre accade in questi casi, ha un unico grande artefice: colui che si siede in panchina.. Così come lo sono stati nelle precedenti sconfitte stagionali e, parzialmente, anche nella vittoria svanita nel finale con il Napoli.Il Gila è un tecnico giovane, che si affaccia per la prima volta al massimo campionato. Non solo è normale che sbagli ma è addirittura giusto che lo faccia. Pagando dazio quanto succede e raccogliendo i frutti quanto azzecca le mosse vincenti. Ma l'ex centravanti è anche un allenatore con tante idee che promette di poter far bene se gli si lascia il tempo di farlo. Opportunità che non tutti i suoi predecessori, nell'ultimo decennio, hanno avuto. D'altronde l'obiettivo stagionale, a differenza di quanto pensano in molti, non è raggiungere un piazzamento europeo bensì salvarsi con relativa tranquillità, gettando le basi per l'ambizioso futuro prospettato dalla 777.E allora fiducia e pazienza nel lavoro di Gilardino. Ovviamente non in maniera illimitata ma in dose sufficiente a non gettare all'aria quanto di buono si è fatto in questi mesi. Senza farsi condizionare ogni domenica dal risultato.