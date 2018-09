È stato un Genoa all'antica quello che s'è visto ieri a Marassi. Dopo gli esperimenti tra alti e bassi di questo avvio di stagione Ballardini ha deciso di riportare indietro le pagine del calendario rossoblù di qualche mese, rispolverando quel 3-5-2 su cui aveva basato la sua fortuna nella passata stagione.



La gara contro il Bologna è parsa infatti appartenere allo stesso filone di incontri tante volte visti nel corso dei dieci mesi passati, con un Genoa granitico in difesa e non sempre troppo propositivo in avanti.



La vera grossa differenza rispetto a qualche settimana fa è però rappresentata dal terminale offensivo di questa squadra. Sotto gli occhi del più implacabile bomber italiano degli ultimi decenni, Krzistof Piatek è sembrato voler dare ragione a chi lo Paragona a Pippo Inzaghi. Le caratteristiche tecniche dei due giocatori in realtà sono molto differenti e anche se di bresaola il polacco ne deve mangiare ancora parecchia prima di potersi anche solo avvicinare ai livelli raggiunti dal attuale allenatore del Bologna, l'ex Cracovia sembra possedere addirittura un bagaglio tecnico e realizzativo più completo e variegato rispetto al bomber piacentino.



Ciò che li accomuna è però quel senso innato del gol. Una capacità di trovare il varco giusto nella porta avversaria incisa geneticamente nel DNA. Inzaghi era uno che in campo viveva per il gol. Piatek, se pur percorrendo strade differenti, sembra avere tutte le intenzioni di ripercorrere le sue orme.