Davide Ballardini lo aveva promesso alla vigilia: contro il Napoli servirà un Genoa diverso da quello visto a San Siro. E così in effetti è stato.Seppur in formazione ancora ampiamente provvisoria, priva di tutti quei rinforzi che da qualche giorno stanno affollando il Cristoforo Colombo,Doti necessarie per ripetere l'impresa anche quest'anno ma non sufficienti per superare lo scoglio partenopeo. Anche a causa di un var che anziché smorzare le polemiche sembra far di tutto per alimentarne di nuove.Ma aldilà degli episodi, comunque importanti,Con il Napoli i rossoblù hanno ritrovato almeno in parte quel gioco e quella voglia mancate contro l'Inter, il che non significa che questo organico non abbia bisogno di rinforzi. Il Grifone di oggi è una creatura quasi inoffensiva, con gli artigli spezzati e le ali spennacchiate ma è tutt'altro che morto, come dimostra la capacità di assorbire dal proprio nocchiero la sua proverbiale voglia di lottare.Ad attenderci ci saranno ora due giorni intensissimi fatti più di arrivi che di partenze, ai quali seguirà una pausa mai così provvidenzialeche non ha potuto realizzare, se non parzialmente, dal 12 luglio ad oggi, dando finalmente un volto nuovo alla sua squadra. Segnali di vita timidi ma importanti, che fanno guardare al futuro con meno angoscia e pizzico in più di ottimismo. Nell'attesa di capire meglio che succederà davvero al timone del club.