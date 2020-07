Siamo alle solite.Ancora una volta gli errori commessi nella stanza dei bottoni, prima che sul campo, trasformano le ultime giornate di campionato in un’agognante via crucis per tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Grifone.Un copione già letto e riletto, insomma, che tuttavia presenta questa volta un elemento differentemente sostanziale rispetto al passato.A cominciare dal prossimo rivale di Criscito e compagni, quel Lecce rimasto l’ultima alternativa da sacrificare al proprio posto sull’altare della Serie A. Da settimane, prima ancora che il pallone tornasse a rotolare, l’ambiente genoano ha illustrato le rimanenti gare affibiandoli l’abusatissima etichetta di finali. Ma l’unica veramente tale sarà quella di domenica sera a Marassi. Aldilà di ciò che dirà la matematica dopo il triplice fischio è evidente che dall’esito di questa sfida dipenderanno le sorti delle due contendenti. Chi dovesse vincere lo spareggio del Ferraris sarebbe di fatto già salvo, almeno psicologicamente. Ecco perchè il Genoa, nonostante il punticino di vantaggio, non potrà permettersi calcoli e neppure il lusso di accontentarsi di un pareggio che di fatto non risolverebbe nulla. Soprattutto alla luce dei successivi impegni che attendono la banda di Nicola.Mercoledì i rossoblù saranno protagonisti del derby più triste di sempre controi. Inutile e anche sbagliato attendersi regali dai cugini, che giustamente daranno il massimo per aggiungere un nuovo capitolo ad una storia che loro considerano ancora in sospeso. Archiviata la stracittadina, a Marassi arriveràma anche dalla voglia di agguantare quanto meno la seconda piazza di un campionato altalenante. Quindi il Genoa partirà per l’ultima trasferta dell’anno, quella in casa die che in questo momento appare la squadra più in forma del torneo assieme all’Atalanta. La stagione rossoblù si concluderà in casa, al cospetto del. Anche in questo caso chi si attendesse uno scansamento da parte del grande ex è invitato a rivedersi l’esultanza con cui il tecnico croato accolse la vittoria dei suoi nella gara d’andata.. Se ancora una volta il club più antico d’Italia dovesse riuscire a sfangarla sarà solo ed esclusivamente per meriti propri e non per gentili concessioni altrui come avvenuto troppo spesso nel recente passato. E questo è bene che qualcuno lo sappia. In campo ma anche nella stanza dei bottoni.