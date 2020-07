Se questo anomalo finale di stagione, giocato a ritmi incalzanti nel mezzo del torrido caldo di luglio, serba ancora qualche interesse il merito è solo del Grifone.Con uno scudetto ormai indirizzato per l’ennesima volta verso la Torino bianconera, i posti per la prossima Champions già blindati e quelli per l’Europa League virtualmente assegnati a Napoli, Roma e Milan, con otto turni ancora da disputare l’unico verdetto che ancora non conosciamo è chi sarà la terza squadra che accompagnerà Spal e Brescia in Serie B. Una lotta che giornata dopo giornata sembra sempre più assumere i contorni di un duello nel quale il Genoa non vuole saperne di dare il colpo di grazia al Lecce.La contesa si sarebbe potuta concludere ieri a Udine, o addirittura otto giorni prima a Brescia. Invece. Un epilogo thrilling, al quale peraltro i tifosi del club più antico d’Italia sono già abituati, anche se per nulla assuefatti. Chi ama il calcio lo fa perchè prova emozioni uniche, stimolate da un’adrenalina che solo l’incertezza di un risultato e l’eccitazione per un gol possono creare. Privilegi che in questi ultimi turni di A soltanto il popolo rossoblù potrà provare. E così mentre altri avranno già esaurito i festeggiamenti o si saranno rassegnati al proprio destino, i tifosi genoani saranno ancora lì a trepidare e a dare un senso a queste afose giornate di luglio.Niente monotonia estiva, niente maledizioni verso gli eserciti di zanzare che turbano il suo sonno, niente mugugni contro l’automobilista padano che mal si destreggia per le strade della Liguria.Un pensiero che a ben vedere coinvolgerà tutti gli amanti del pallone. Perchè. E i calciofili italiani non possono che rendergli grazie.