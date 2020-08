Sarà lacol presidente della Repubblica,, il viadotto che scavalca il torrente Polcevera e, spezzati dal crollo deldalle ore 18,30, a due anni scarsi dalla tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 innocenti viaggiatori e operai,L’Inno di Mameli e la celeberrima “Creuza de ma” di De André, interpretata da 18 voci di altrettanti big della canzone, offriranno il sottofondo musicale alla cerimonia.sorvolerà il luogo dell’inaugurazione e scaricherà in cielo i fumi bianchi e rossi che formanoappunto la croce di San Giorgio. La cerimonia di inaugurazione del viadotto intitolato al Santo con la lancia che uccide il Drago (/la metafora del Bene che uccide il Male)Egle Possetti, portavoce del comitato, ha escluso la loro presenza sulle sponde del Polcevera, tantomeno sul palco allestito sulla carreggiata a monte dove troveranno ospitalitàperché non si sentono di festeggiare alcunché. Incontreranno il Capo dello Stato in via riservata lontano dalle sponde del torrente maledetto e dal nuovo viadottoAnche il comitato degli sfollati di Certosa (gli abitanti di via Porro costretti ad abbandonare le proprie case minacciate dal crollo) ha fatto sapere, ufficialmente, che non interverrà alla cerimonia di lunedì.. “Apprezziamo gli sforzi per la ricostruzione del ponte – ha detto il portavoce, Franco Ravera – ma riteniamo che questo sia il primo passo per ricostruire il nostro quartiere nel segno della memoria e della socialità ritrovata, che finalmente cancelli l’abbandono nel quale siamo stati lasciati”., un parco verde circolare che ospita 43 alberi di specie diverse, in ricordo delle vittime del Morandi. L’opera è stata realizzata utilizzando oltre mille metri quadrati di legno fornito dall’azienda friulana Legolandia. Ci sarà un’opera realizzata con legno di abete bianco proveniente dalle foreste del Friuli Venezia Giulia devastate dall’uragano Vaia nel 2018.dalla galleria Coronata e percorrerà i 1.067 metri del viadottoda un migliaio di operai, sotto la direzione dell’architetto Renzo Piano che ha regalato il progetto alla sua città natale. Un’agile e leggera struttura in acciaio (20 tonnellate) e calcestruzzo, a 19 campate sorrette da 18 snelle pile di cemento armato a sezione ellittica a sagoma costante edel Morandi e rimandano nella visione generale alla sagoma di una nave che si appresta a salpare. Fincantieri e Salini Impregilo ne hanno curato l’allestimento., la stessa azienda dei Benetton che è sotto inchiesta per il collo del Morandi. Il sindaco-commissario Bucci confida che dalla visita del governo (assieme a Conte ci saranno almeno una mezza dozzina di ministri). Bucci (in carica dal 2017) chiederà al governo una pioggia di quattrini per la città, devastata da sventure cicliche (alluvioni in serie, il crollo della torre piloti, il crollo del Morandi e in queste settimane estive la paralisi dei nodi autostradali che circondano la città).foranea del porto, indispensabile per reggere il traffico delle grandi navi portacontainer da 16mila Teu e il passaggio e l’attracco delle gigantesche navi da crociera.Stimano in un miliardo e mezzo i danni provocati dal “buco” lasciato dal Morandi e dal caos estivo del traffico che ancora tormenta le autostrade liguri. Chi li dovrà pagare? E’ cominciato lo scaricabarile fra Ministero dei Trasporti e Autostrade e finirà che quei soldi non si vedranno mai.. Il Genoa affronterà il Verona in un match senza alternative:, poiché la vittoria del Lecce, diretta concorrente, è considerata probabile.Ma le scoppole rimediate da Inter e Sassuolo (nove gol incassati, nessuno segnato) lo ha riportato bruscamente sulla terra. Ora non c’è più margine per tergiversare. Campionato tormentatissimo, tre allenatori bruciati in sequenza: Andreazzoli, Thiago Motta, e ora Nicola la cui conferma è legata alla salvezza e neppure sicura al 100%, circola infatti il nome di Leonardo Semplici.Venduti i migliori talenti della Cantera (ora toccherà forse all’emergente Rovella), condannati i tifosi a soffrire fino all’ultimo secondo, lo scorso anno fu da crepacuore, la traversa colpita dall’Empoli a Milano che condannò i toscani a retrocedere per gli scontri diretti.e pure lui appare provato da questi continui stress spaccacuore.il club come gli chiedono, pressanti, i rappresentanti del tifo genoano? Sarebbe il momento giusto. A Marassi Nicola sarà in panchina, nonostante l’espulsione col Sassuolo, pagata con una multa da duemila euro. Lo 0-5 del Mapei Stadium gli ha riconsegnato una squadra spenta, senza cuore né energie e l’ennesimo rimescolamento di formazione non garantisce una resurrezione istantanea.tre volte sulla panchina del Genoa, tre volte allontanato. Il tecnico croato (nove anni di Genoa, prima come calciatore) non sembra incline alla misericordia. “Vogliamo vincere. In ballo c’è l’ottavo posto in classifica”. Gli screzi con Preziosi hanno lasciato il segno.nonché il preparatore atletico Barbero e il vice di Juric, Paro. Vendetta o perdono? Lo vedremo in campo.. Il tecnico protagonista della salvezza ha messo in mora Ferrero:, purtroppo i conti del club non tornano, l’ultimo bilancio si è chiuso con un rosso di 13 milioni. Ranieri ha il contratto fino al 2021, Ferrero proverà a convincerlo a prolungare di un altro anno ma a cifre sensibilmente inferiori al milione e 800mila euro attuali.per coprire le mille falle delle sue aziende, due delle quali in stati di prefallimento. Nessun riscontro, anzi una secca smentita, alla notizia che Massimo Zanetti, il bolognese re del caffè, sarebbe interessato alla Sampdoria.Respinte le avances alquanto nebulose di una cordata di imprenditori marocchini e del calabrese trapiantato nelle Marche, Stefano Versace (nessuna parentela con gli stilisti), industriale del gelato che ha fatto fortuna a Miami, in Florida.nel settore dell’informatica con il quale i contatti si sono intensificati negli ultimi giorni. Nessuna offerta formale per ora, ma un interesse solido come solido è il patrimonio del tycoon. E non è esclusa la pista che porta al magnate italo-nigeriano, tifoso blucerchiato, che ha fatto fortuna in Africa con le installazioni petrolifere.(li aveva acquistati dal fallimento Cecchi Gori e mai saldati) sotto procedura di concordato preventivo al tribunale di Roma. Come dicono gli inglesi: “Two birds with one stone”. Ovvero, due piccioni con una fava.