Claudio Gentile, ex difensore della Juventus e della Nazionale, parla in esclusiva a TuttoJuve.com.



Pochi giorni fa, il mondo calcistico ha celebrato il compleanno di Giovanni Trapattoni che è uno dei tecnici più vincenti nella storia bianconera. A suo parere, c'è qualche tratto in comune con Massimiliano Allegri?

"Conosco bene Trapattoni come persona e come allenatore, ha avuto grande successo e ha ottenuto tantissimi trofei nella sua carriera. Per questo lo considero uno dei migliori che l'Italia calcistica ha avuto tra le proprie fila. Al contrario, posso parlare di Allegri per i risultati ottenuti visto anche che sta per ottenere il suo quinto scudetto di fila con la Juventus. Nonostante le due finali perse in cui è stato molto sfortunato, l'attuale mister sta segnando un'era importante nella storia bianconera. Ad oggi, è sicuramente tra i più bravi al mondo".



Nell'estate 2006 perse il treno per allenare la Juventus in una vicenda che addirittura le vide perdere la panchina dell'Under 21. Ci pensa mai, se avesse preso quel treno, come sarebbe potuta andare?

"Ho pensato a questo, se fossi stato disonesto avrei allenato la Juventus ma a volte la vita ti pone dei risvolti a cui non pensi. Se non sali su quel treno, purtroppo il rischio di rimanere a terra è molto alto".