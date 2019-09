Da lunedì 16 settembre torna il Processo del Lunedì, l’appuntamento di 7 Gold che andrà in onda dalle 20.45 sulla syndication nazionale 7 Gold. Accanto a Maurizio Biscardi la principale novità di questa edizione si chiama Georgia Viero. Sarà la bellissima conduttrice, attrice e modella argentina a guidare con il supporto della redazione sportiva - la nota trasmissione del lunedì.



“Sono felicissima di questa nuova avventura: porterò con me la preziosa esperienza fatta accanto al grande Aldo Biscardi (in passato è stata co-conduttrice del Processo di Biscardi e del Processo ai Mondiali)".



"Sarà una trasmissione che si ispira alle fortunate edizioni degli scorsi anni, ma anche proiettata in avanti, con molte novità - aggiunge Maurizio Biscardi - Come il VAR che quest’anno, per i verdetti finali in studio, si avvarrà della collaborazione dei telespettatori". Infine l’Angolo Social che sarà ancora più attivo grazie alla bella Vittoria Castagnotto.