Georgina sì, Georgina no. Negli ultimi giorni era circolata una voce di un possibile forfait della compagna di Cristiano Ronaldo a Sanremo. Invece ci sarà, e domani sera sarà sul palco dell’Ariston insieme ad Emma D’Aquino per un tridente offensivo con Amadeus punta centrale.



LE COSE IN GRANDE - E CR7? In... panchina. O meglio, poltrona. Il portoghese dovrebbe essere presente nelle prime file del pubblico per seguire da vicino la Rodriguez al debutto all’Ariston. Dal Festival fanno pretattica, ma Ronaldo dovrebbe arrivare domani insieme alla sua compagna. E per l’occasione ha fatto le cose in grande: lo juventino ha affittato un intero ristorante di Sanremo per festeggiare la serata. Musica e cibo, col pallone sempre protagonista. Sanremo si colora di bianconero, grande attesa per Ronaldo e la sua Georgina.