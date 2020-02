La Milano Fashion Week continua anche se l'emergenza Coronavirus sta costringendo anche gli stilisti a prendere precauzioni e modificare i propri eventi.



Per partecipare alla sfilata autunno-inverno 2020-21 di Ermanno Scervino a Milano è arrivata anche Georgina Rodriguez, in tuta bianca e borsa Louis Vuitton, ma non accompagnata da Cristiano Ronaldo.



Chi c'era al suo posto? Il figlio Cristiano Junior. E dopo Sanremo, per la bellissima modella la popolarità non accenna a fermarsi. Ecco i suoi scatti nella nostra gallery!