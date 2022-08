Georgina ha detto sì!. No, non stiamo parlando di Georgina Rodriguez e dell'ex attaccante della Juve Cristiano Ronaldo, bensì di Georgina Irwin, bellissima futura moglie di Aaron Ramsdale portiere dell'Arsenal che le ha chiesto di sposarla ricevendo un prontissimo sì come risposta. Ecco le foto della proposta e altre della bellissima modella inglese nella nostra gallery.