Il famoso attore francese, noto al pubblico internazionale per diversi personaggi iconici comee il, viene nuovamente accusato di abusi sessuali. Non è la prima volta infatti che l’attore simbolo del cinema francese si trova in situazioni scomode, ma lui torna come in passato a respingere tutto. Il sito d'inchiesta Mediapart infatti svela le testimonianze di tredici donne, che riguarderebbero abusi perpetrati tra il 2004 e il 2022, durante le riprese di 11 film o serie tv.. Nell’inchiesta Mediapart riprende, in particolare, "tredici testimonianze di donne che affermano di aver subito gesti o affermazioni sessuali sconvenienti da parte dell'attore, di diversa gravità, sul set di undici film o telefilm usciti tra il 2004 e il 2022 o in luoghi esterni, ma anche il racconto di diversi testimoni". Tre di queste donne si sono affidate a giudici che indagano su di lui, senza però denunciarlo formalmente. "Alcune - scrive Mediapart - hanno rinunciato, altre non ci hanno nemmeno pensato a denunciarlo. Tutto ciò per paura che queste accuse potessero rischiare di porre fine alla loro carriera di attrici nello spettacolo a causa della grande fama che circonda il famoso attore francese. Tra le diverse testimonianze, vi è quella della attrice, la quale conobbesul set della prima serie tv francese di Netflix “Marseille” nel 2015. L’attrice all’epoca ventenne, che si trovava nella sua prima esperienza cinematografica, ha interpretato il ruolo di una Lolita seminuda. A Mediapart, ha raccontato che al momento di scattare una foto con l'insieme della produzione,le infilò una mano nei mini-short, facendo "un grosso rantolo bizzarro". Aggiunge di aver tolto la mano dell'attore "una prima volta", ma lui ha insistito infilandola nuovamente "nelle mutande" della ragazza e cercando di palparle il sedere. "Gliel'ho tolta una seconda volta e ho detto ad alta voce: c'è Gégé (Depardieu) che allunga le mani nei miei pantaloncini". A quel punto lui avrebbe risposto: "E allora? Pensavo che volessi sfondare nel mondo del cinema?". "Tutti si sono messi a ridere - continua l'attrice nella testimonianza alla giornalista Marine Turchi - io stavo malissimo: è stato super umiliante". Testimonianze molto simili sono arrivate da altre attrici tutte con la stessa opinione: ogni volta cast, registi ecc hanno prestato pochissima attenzione nei confronti delle presunte vittime, come se in Francia la figura dell’attore fosse quasi intoccabile. Solo il registaconferma di aver visto e aver richiamato all’ordine Depardieu per comportamenti scomodi nei confronti di attrici e comparse sul set di Turf. Di fronte a tutte queste accuse l’attore franco russo si difende con caparbietà, forte dei migliori avvocati e soprattutto della sua stessa figura comunque rimasta iconica e ancora apprezzata soprattutto nel cinema francese.