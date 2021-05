Prosegue la maledizione di Marco Reus con la nazionale tedesca e le grandi manifestazioni internazionali. Il capitano del Borussia Dortmund ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, che non potrà rispondere all'eventuale chiamata del ct Joachim Loew per le troppe energie fisiche e mentali spese nel corso della stagione. "E' una decisione che ho preso di comune accordo con la Federcalcio e che è stata molto difficile, perchè ho sempre indossato con grande orgoglio la maglia della nazionale. Utilizzerò la sosta estiva per dare tempo e modo al mio corpo di recuperare in maniera ottimale in vista della prossima stagione", ha scritto Reus nel suo post su Instagram.



Il calciatore del Borussia era stato costretto a saltare già il Mondiale del 2014 e quello del 2018 a causa di gravi due infortuni, circostanza che ha spesso ostacolo la carriera del centrocampista offensivo classe '90. Per la Germania si tratta della seconda grande assenza annunciata dopo quella di Marc-André ter Stegen.