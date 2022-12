Hans-Dieter Flick sarà ancora il c.t della Germania, come annunciato da lui stesso: "Io e il mio staff tecnico siamo ottimisti riguardo all'Europeo nel nostro paese. Come squadra, possiamo ottenere molto di più di quanto abbiamo mostrato in Qatar. Abbiamo perso una grande opportunità lì. Impareremo la lezione da questo. Ho fiducia nel percorso congiunto concordato oggi con Bernd Neuendorf e Aki Watzke. Vogliamo tutti che tutta la Germania si riunisca di nuovo dietro la nazionale al Campionato Europeo di casa nel 2024".