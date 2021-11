Brutto infortunio per Julian Draxler, che era tornato tra i convocati della nazionale tedesca dopo un anno di assenza. Il CT Hansi Flick ha annunciato in conferenza stampa che il centrocampista del PSG si è infortunato in allenamento piuttosto seriamente: "Abbiamo perso diversi giocatori, di cui cinque a causa del coronavirus. Nico Schlotterbeck e Florian Wirtz sono infortunati. E ieri anche Julian Draxler ha subito un infortunio muscolare e starà fuori per un po'. Mi dispiace davvero perché per lui aveva grandi progetti".