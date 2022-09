Il c.t della Germania, Hans Flick, ha criticato il prossimo mondiale in Qatar durante un'intervista rilasciata a Süddeutsche Zeitung: "Non si doveva organizzare il Mondiale lì, bisognava dire di no. In Qatar non vengono salvaguardati i diritti umani, per questo non sarà un Mondiale per i tifosi. Ci sono persone che vorrebbero volare in Qatar ma desistono per una serie di motivi".