, tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di Bologna in Nations League contro l'Italia:"Abbiamo iniziato bene la partita, poi dopo 15-20 abbiamo perso un po' il filo. L'Italia ha disputato una buona partita e noi abbiamo commesso troppi errori in fase di costruzione. C'è mancata intensità e compattezza difensiva, questi sono i punti su cui bisognerà migliorare per disputare martedì una partita migliore"."Oggi non abbiamo applicato bene ciò che invece avevamo provato durante l'allenamento, decisivo sarà ora il percorso che ci porterà al Mondiale: ci alleniamo bene, ma non riusciamo a fare lo stesso durante le partite. L'Italia sembrava più navigata e coesa rispetto a quanto ci aspettassimo, positivo che abbiamo pareggiato subito. Il resto meno e andrà analizzato. Nota di merito per la Nations Leaque perché questa competizione ci permette di affrontare sempre avversarie molto valide".- "Difficile da dire, è capitato in entrambi i tempi. Tutti questi errori ci sono stati e cercheremo di analizzare il perché durante le prossime sedute tecniche. Quando le cose non vanno come si vuole tutti sono sotto un punto di domanda, ma oggi la nostra prestazione è stata negativa in generale, possiamo e dobbiamo fare di più. Oggi ci è mancata intensità e la nostra solita precisione"."L'Italia è una Nazione che vive e respira di calcio, sono sempre in grado di mettere in campo grandi prestazioni. Difensivamente sono solidi e sono rodati in attacco, stimo Mancini e mi piace il modo in cui l'Italia ha giocato all'Europeo, tutti pian piano siamo diventati tifosi dell'Italia per come giocava. L'Italia ha tutto per ripartire e ricostruire un nuovo importante ciclo"."No, assolutamente no. Io non amo le scuse ma tutte le squadre sono in una situazione difficile a livello di calendario. Oggi siamo mancati in termini di intensità ma non sono così tragico nella mia analisi: torneremo a fare gol, del resto uno già stasera l'abbiamo fatto"."Sì, è arrivato e oggi si allenato bene, d'ora in avanti credo sarà pronto. Su Sané, sapete che non parlo mai delle prestazioni dei singoli giocatori".