Hansi Flick, tecnico della Germania, parla così in conferenza stampa prima della gara di Nations League contro l'Ungheria:



"Manuel Neuer partirà dall'inizio domani, non ci sarà cambio di portieri. Serge Gnabry è in dubbio per problemi muscolari al polpaccio. Ha fatto un po' di corsa e sembra stare, meglio ma dobbiamo aspettare e vedere come reagirà. Sarà dura. L'Ungheria è una squadra molto compatta. Dobbiamo basarci sulla prestazione fatta con l'Inghilterra. Vogliamo ottenere tre punti. Vogliamo premiarci per lo sforzo che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un grande passo avanti contro l'Inghilterra, vogliamo confermare. Quattro partite sono troppe dopo una stagione così lunga. È una breve pausa estiva, non c'è quasi preparazione. Dobbiamo chiederci come dare una pausa ai giocatori"