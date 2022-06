Il tecnico della Germania Hans Flick ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di Nations League contro l'Italia, vinta 5-2: "In primo luogo voglio ringraziare la squadra perché ha investito moltissimo, si è allenata bene. Dopo tre pareggi, alcune cose non sono state buone. Oggi per noi, per la squadra, è stato uno stress-test. Era importante vincere".



SINGOLI - "L'importante è che i giocatori sentano la fiducia, con lo staff abbiamo fatto un buon lavoro. Werner ha segnato due gol, mi è piaciuto. Sané ha giocato molto, ha fatto pressione sull'avversario. Posso essere soddisfatto, ma è stata una partita buonissima della squadra. L'asse ha funzionato bene, a sinistra, con sicurezza".



NEUER - "Per noi è un fuoriclasse incredibile, sa difendere e giocare con la palla al piede, quando è sotto pressione. Ha serenità, è tranquillo sempre. Quando lui riceve il pallone non abbiamo problemi perché sa giocarla"



L'ITALIA - "È la prima vittoria in un torneo, la Nations, contro l'Italia nei novanta minuti. Il nostro girone è complicato. Se uno lo vede, l'Inghilterra ha perso contro l'Ungheria, non è normale. Siamo contenti di avere sei punti e andiamo al break per prepararci al mese di settembre".