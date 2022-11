Dopo il pareggio con la Spagna, il ct della Germania, Hansi Flick, ha parlato così della sua nazionale. "La squadra ha combattuto incondizionatamente. Abbiamo fatto solo un passo in avanti però. Siamo una squadra, stiamo bene insieme. Quello che questa squadra ha raccolto è qualcosa di colossale. Sono orgoglioso di loro. C'erano dei guerrieri in campo che hanno giocato con il loro cuore. Se crediamo di più in noi stessi possiamo ottenere ancora tanti risultati".