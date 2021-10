Il commissario tecnico della nazionale tedesca Hansi Flick, in vista delle partite di qualificazione per Qatar 2022, dovrà fare a meno di giocatori del calibro di Robin Gosens, Mohmoud Dahoud, Mats Hummels e Ilkay Gundogan.



In particolare, durante la conferenza stampa rilasciata ieri, l'allenatore ha rilasciato parole "al miele" verso il terzino dell'Atalanta: "Un duro colpo per noi a causa del suo atteggiamento e della sua professionalità".



Tuttavia le gravi defezioni non dovrebbero creare grossi problemi alla nazionale teutonica: In testa al Gruppo J con quattro punti di vantaggio sull'Armenia, la Germania può assicurarsi la qualificazione in Qatar battendo la Romania ad Amburgo l'8 ottobre prossimo oppure tre giorni dopo nella trasferta in Macedonia del Nord.