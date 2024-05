Laha diramato la propria lista dei giocatori pre-convocati dal Commissario Tencico Julianin vista dei prossimi Europei che i tedeschi disputeranno in casa propria e che prenderà ufficialmente il via il prossimo 14 giugno. Sono 27 ed entro l'inizio della competizione un giocatore dovrà per forza essere tagliato dato che il numero massimo consentito dalla Uefa, anche considerando l'allargamento delle rose rispetto ai canonici 23 approvato per questa edizione, è di 26 calciatori.Tante le esclusioni illustri anche di talenti importanti che quindi non prenderanno parte all'Europeo casalingo. Non ci sono "italiani" in lista con Yann Bisseck dell'Inter mai realmente preso in considerazione e neanche Malick Thiaw del Milan a cui Nagelsmann ha preferito Robin Koch dell'Eintracht Francoforte.

I tagli sono però ben più importanti perché nei 27 fra cui figura la sorpresa Maximilian Beier dell'Hoffenheim (0 presenze ufficiali in nazionale A) non ci sono come da previsioni né Matsné Leon. Oltre a loro out anche calciatori del calibro di SergeKarimJulianTimoC'è inveceinsieme aleader storici dello spogliatoio.: Baumann, Neuer, Nubel, Ter Stegen: Anton, Henrichs, Kimmich, Koch, Mittelstadt, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Tah: Andrich, Fuhrich, Gross, Gundogan, Kroos, Musiala, Pavlovic, Sané, Wirtz

: Beier, Fullkrug, Havertz, Muller, Undav